На Дарниці запрацювала кавʼярня Decaf з кавою без кофеїну

Біля ТЦ «Дарниця» розпочала роботу кавʼярня Decaf з кавою без кофеїну.

Наразі вона працює в тестовому режимі. Офіційне відкриття планують на 3 червня.

Фішкою закладу є використання кави без кофеїну. Однак тут можна замовити і звичайну каву.

Лівобережний заклад розрахований на 12, а літня тераса — на 6 гостей.

В кафе є змога не тільки випити каву в приміщенні чи взяти з собою, а й придбати напій в упакуванні.

Це другий заклад мережі. Перший відкрили навпроти станції метро «Політехнічний інститут» у січні минулого року.

Ціни: еспресо — 33 грн, американо — 35/45 грн, фільтр-кава — 50 грн, капучино — 43 грн, лате — 45 грн, трояндове лате — 80 грн, матча лате — 75 грн

Адреса: проспект Соборності, 5

Режим роботи: 08:00—21:00 (будні), 09:00—21:00 (вихідні)

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Раніше ми писали, що біля «Палацу Україна» відкрили бістро з шаурмою та бургерами 111 Bistro & Bar.

Фото: Decaf