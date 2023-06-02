Біля «Театральної» запрацював вінтажний Natalie’s Bar з авторськими коктейлями

Неподалік від станції метро «Театральна» розпочав роботу бар Natalie’s Bar.

Його відкрили власники Serhii’s Bar на Арсенальній, пише The Village Україна.

Більшу частину елементів декору у закладі створили власноруч. Якщо ви зустрінете в барі власника, він залюбки розповість про свою колекцію картин, сувенірів і антикваріату.

Natalie’s Bar пропонує міцний алкоголь, пиво, вина, холодні та гарячі коктейлі.

Ціни: пиво — 105 грн, вина — від 220 грн за маленьку пляшку, коктейлі — від 180 до 250 грн, сирна тарілка — 260 грн, сендвіч з індичкою — 140 грн, сирники — 155 грн, млинці з мʼясом — 210 грн, сет мінікішів — 250 грн

Адреса: вулиця Євгена Чикаленка, 23-А

Режим роботи: щодня 09:00–22:30

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Раніше ми писали, що на Дарниці запрацювала кавʼярня Decaf з кавою без кофеїну.

Фото: Natalie’s Bar