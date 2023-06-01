“Укрпошта” випустила благодійні марки, створені дітьми

“Укрпошта” випустила благодійний поштовий набір "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Міжнародного дня захисту дітей.

Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

Ці марки створені дітьми. Малюнки відображають, як вони бачать майбутнє України. Діти отримали технічне завдання на унікальний дизайн марки.

У результаті голосування перемогу здобула робота "Найзаповітніша мрія" від Олександри Федорчук з міста Бровари Київської області. Однак, через численні прохання учасників, “Укрпошта” відтворила зображення також інших дітей.

Цей поштовий випуск доступний у міських відділеннях “Укрпошти” по всій країні. Крім того, набориможна придбати онлайн в офіційному поштовому магазині Укрпошти , а також на маркетплейсах eBay та Amazon.

Кожен марковий аркуш коштує 100 гривень, 40 з яких будуть спрямовані на благодійність, а саме на допомогу дитячим будинкам та дітям, які втратили батьків.