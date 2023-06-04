Кияни самостійно перефарбували підземний перехід біля "Теремків"

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Валерія Гуржий
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Кияни відновили малюнок у підземному переході біля метро "Теремки".

Про це розповів дизайнер та активіст Богдан Гдаль.

"Давно хотів відновити вигляд підземного переходу біля метро "Теремки". Підібрав кольори, купив пробні фарби і сьогодні з місцевими мешканцями спробували перефарбувати стіни"

За його словами, фарба по кольору вийшла не ідеально, але терпимо. За один день вдалося пофарбували майже всю одну сторону.

Раніше ми писали, що спортивний тренажер, встановлений київським блогером на зупинці громадського транспорту на Шулявці, зрізали комунальники.

Фото: Богдан Гдаль

Опубліковано: 04 червня 2023
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