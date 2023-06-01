Комунальники зрізали тренажер зі "спортивної" зупинки на Шулявці

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Марія Іващук
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Спортивний тренажер, встановлений київським блогером на зупинці громадського транспорту на Шулявці, зрізали комунальники.

Про це повідомив ініціатор переобладнання зупинки блогер Антон Скуратов на своїй сторінці в Instagram.

Як пише The Village Україна, “спортивну зупинку” не погоджували з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА й балансоутримувачем, що стало відомо із відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо, поблизу станції метро "Шулявська" зупинку громадського транспорту обладнали спортивним тренажером. Основною метою акції блогер називав бажання привчити людей до занять спортом та покращити загальне здоров'я українців.

Опубліковано: 01 червня 2023
шулявка
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