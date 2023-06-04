Дивіться, як виглядатиме новий корпус Ірпінської дитячої школи мистецтв

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Валерія Гуржий
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Команда Irpin Reconstruction Summit презентувала концепцію проєкту будівництва нового приміщення Ірпінської дитячої школи мистецтв імені М. Вериківського.

У новій школі мистецтв заплановано створити музичний музей з інтерактивними експонатами та музичними інструментами різних форм і розмірів.

Інтер’єр концертної зали школи буде створено за мотивами лісу. Відчуття присутності на природі підсилюватиме дизайн у зелених та коричневих кольорах, природна акустика і вікно, яке пропускатиме у залу природне світло.

За задумом проєктантів будівля буде складатися з блоків: навчальних мистецьких класів, вестибюлю із зеленим експлуатованим дахом та закругленого залу. Головний вхід матиме два тамбури, що дозволить на період окремих подій в концертній залі робити входи школи і групи залів автономними.

Під час подій вестибюль буде ділитись розсувною перегородкою на дві автономні зони – навчальну та концертну.

В навчальній частині біля ліфтів буде розташований простір з другим світлом в якому буде знаходиться амфітеатр. У вестибюль виходять засклені вітрини бібліотеки та інтерактивного дитячого музичного музею. Також гардероби та кафе. Амфітеатр буде використовуватись в якості зони очікування. В ньому запроєктовано декілька дитячих перископів, через які можна буде заглядати в музей розташований поруч.

Також тут буде розташована художня студія та студія звукозапису з можливістю встановити великий рояль. Тут же розташуються додаткові кабінети в зоні укриття, а також майстерня ремонту музичних інструментів, підсобні та технічні приміщення.

В школі пропонується створення невеликого, але унікального для України дитячого музичного музею з інтерактивними експонатами та можливістю взаємодіяти з деякими важливими музичними інструментами.

Для розробки концепції музею пропонується залучити спеціалістів музичного, педагогічного та музейно-виставкового напрямків.

Раніше ми писали, що команда благодійного фонду Buduyua показала, як у рамках ініціативи «Школа майбутнього» відбудують зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2.

Опубліковано: 04 червня 2023
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