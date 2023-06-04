Піца, бургери та шаурма: на Виноградарі відрився новий заклад AYO

На Виноградарі відкрився заклад AYO Pizza Burger Kebab.

У ресторані є відкрита кухня, тож відвідувачі можуть бачити, як готується їхнє замовлення. У закладі подають сніданки, перші страви, салати, десерти, піци, бургери, гарніри та шаурму.

Ціни: крем-суп грибний - 135 грн, салат Цезар з креветками -189 грн, круасан мигдалевий - 189 грн, картопля фрі - 65 грн, шаурма з куркою - 145 грн, чікен бургер -199 грн, піца пепероні - 225 грн, липонад цитрусовий - 60 грн.

Де: ЖК "Варшавський", проспект Правди, 45.

Графік роботи: з 10:30 до 22:00.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Лаврській відкривається ресторан-ринок "Річка" від мережі "Чорноморка".

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Фото: AYO Pizza Burger Kebab