Для киян створили чат-бот, за допомогою якого можна самостійно оцінювати стан укриттів

Для киян запустили чат-бот "Відкрий укриття" за допомогою якого можна самостійно оцінити стан укриттів.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Аби оцінити те чи інше укриття, необхідно обрати район міста, вулицю та де розташоване укриття. Після цього необхідно відповісти на питання бота про те, чи є постійний доступ до укриття та оцінити його стан - сухе й комфортне, брудне й завалене майном, сире або затоплене, в аварійному стані.

Також бот запитує чи у приміщенні питна вода та місця для сидіння. В кінці опитуванння необхідно самостійно оцінити стан укриття від 1 до 5.

Раніше ми писали, що міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін за результатами перевірки укриттів у Києві повідомив, що з 1078 перевірених укриттів, майже половина виявилася або зачиненими, або непридатними для використання.