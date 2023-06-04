Майже половина укриттів Києва зачинена або непридатна для використання

У Києві перевірили 1078 укриттів, з них майже половина виявилася або зачиненими, або непридатними для використання.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

З 1078 перевірених укриттів, зачиненими виявилися 122 приміщення, а непридатними до використання - 359, готовими до використання - 597.

Міністр додав, що днями вибірково перевірялися укриття в Оболонському районі, то тоді абсолютна більшість укриттів були закритими, а коли їх відкривали, то вони виявлялись непригодними для використання.

"Команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту"

Раніше ми писали, що рятувальники, поліцейські та представники міської влади перевірили понад 4800 укриттів по всій країні, з них майже 25% виявилися непридатними для використання або зачиненими.

Фото: Вінницька міська рада