Як допомогти постраждалим через підрив Каховської ГЕС тваринам: перелік ініціатив

Через підрив росіянами Каховської ГЕС страждають не тільки люди, а й домашні та дикі тварини.

Аби їм допомогти, громадська організація UAnimals запустила флешмоб #прихищуізтваринами та оголосила збір коштів.

Якщо ви маєте можливість тимчасово прихистити переселенців із тваринами, необхідно написати у соцмережах допис із хештегом #прихищуізтваринами та вказати, для скількох людей та тварин і в якому місті/селищі/селі маєте місце. Люди, яким потрібна допомога, побачать дописи за хештегом і сконтактують з тими, хто пропонує прихисток.

Водночас засновник UAnimals Олександр Тодорчук оголосив про збір коштів для допомоги постраждалим тваринам. Наразі активісти організації вже їдуть у Херсонську область. Офіційний сайт наразі не працює через хакерську атаку. Пожертви приймають на монобанку за посиланням.

про збір коштів для допомоги постраждалим тваринам. Наразі активісти організації вже їдуть у Херсонську область. Офіційний сайт наразі не працює через хакерську атаку. Пожертви приймають на монобанку До того ж Київська міська лікарня ветеринарної медицини надаватиме допомогу тваринам, евакуйованим із тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії. Це, зокрема, лікування, перетримка і вакцинація. Щоб отримати допомогу, слід звертатись за телефоном: 097 563 92 79.

Також притулок «Шанс» у Херсоні рятує тварин. Наразі він потребує допомоги в евакуації.

ГО «Жива» допомагають із харчуванням для тварин Херсону. Наразі активісти приймають корм від усіх, хто може допомогти.

Крім того, київські заклади Octo Tower, Blur та Whai Thai збирають корм для тварин, який відправлятимуть до Херсона.

Організація Zoopatrul також збирає корм для тварин, яких вивозитимуть з підтоплених територій. Аби долучитися до збору, можна принести корм до ветеринарних клінік «Zoopatrul» у Києві (Верхній Вал, 40; Оболонська Набережна, 11) або задонатити за реквізитами:

В Асоціації зоозахисних організацій України публічно звернулися до Кабінету міністрів з вимогою створити умови для евакуації не лише людей, а й тварин з зони підтоплення Каховської ГЕС. Вони закликають не залишати долі тварин лише під опікою волонтерів та громадських організацій.

Наразі відомо, що затопило зоопарк у Новій Каховці «Казкова діброва». Доля тварин невідома. Місцеві жителі пишуть, що є загиблі, однак офіційної інформації станом на зараз немає.

Станом на 16:30 стало відомо, що зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затоплено, врятувати вдалося лише лебедів та качок.

МВС і зоозахисні організації закликали мешканців Херсонщини подбати про своїх домашніх улюбленців: евакуюватися разом із ними або хоча б відпустити з ланцюгів і випустити з кліток.

Раніше ми писали, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на водопостачання Києва.

Фото: Суспільне Миколаїв, з відкритих джерел