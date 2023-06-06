Як допомогти постраждалим через підрив Каховської ГЕС тваринам: перелік ініціатив

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Ірина Маймур
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Через підрив росіянами Каховської ГЕС страждають не тільки люди, а й домашні та дикі тварини.

Аби їм допомогти, громадська організація UAnimals запустила флешмоб #прихищуізтваринами та оголосила збір коштів.

  • Якщо ви маєте можливість тимчасово прихистити переселенців із тваринами, необхідно написати у соцмережах допис із хештегом #прихищуізтваринами та вказати, для скількох людей та тварин і в якому місті/селищі/селі маєте місце. Люди, яким потрібна допомога, побачать дописи за хештегом і сконтактують з тими, хто пропонує прихисток.
  • Водночас засновник UAnimals Олександр Тодорчук оголосив про збір коштів для допомоги постраждалим тваринам. Наразі активісти організації вже їдуть у Херсонську область. Офіційний сайт наразі не працює через хакерську атаку. Пожертви приймають на монобанку за посиланням.
  • До того ж Київська міська лікарня ветеринарної медицини надаватиме допомогу тваринам, евакуйованим із тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії. Це, зокрема, лікування, перетримка і вакцинація. Щоб отримати допомогу, слід звертатись за телефоном: 097 563 92 79.
  • Також притулок «Шанс» у Херсоні рятує тварин. Наразі він потребує допомоги в евакуації.
  • ГО «Жива» допомагають із харчуванням для тварин Херсону. Наразі активісти приймають корм від усіх, хто може допомогти.
  • Крім того, київські заклади Octo Tower, Blur та Whai Thai збирають корм для тварин, який відправлятимуть до Херсона.
  • Організація Zoopatrul також збирає корм для тварин, яких вивозитимуть з підтоплених територій. Аби долучитися до збору, можна принести корм до ветеринарних клінік «Zoopatrul» у Києві (Верхній Вал, 40; Оболонська Набережна, 11) або задонатити за реквізитами:
  1. ПриватБанк: 5169330524257703 (ГО «ЗООПАТРУЛЬ УКРАЇНА»)
  2. Моно: 5375414132435719
  3. PayPal: [email protected]

В Асоціації зоозахисних організацій України публічно звернулися до Кабінету міністрів з вимогою створити умови для евакуації не лише людей, а й тварин з зони підтоплення Каховської ГЕС. Вони закликають не залишати долі тварин лише під опікою волонтерів та громадських організацій.

Наразі відомо, що затопило зоопарк у Новій Каховці «Казкова діброва». Доля тварин невідома. Місцеві жителі пишуть, що є загиблі, однак офіційної інформації станом на зараз немає.

Станом на 16:30 стало відомо, що зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затоплено, врятувати вдалося лише лебедів та качок.

МВС і зоозахисні організації закликали мешканців Херсонщини подбати про своїх домашніх улюбленців: евакуюватися разом із ними або хоча б відпустити з ланцюгів і випустити з кліток.

Раніше ми писали, що підрив дамби Каховської ГЕС не вплине на водопостачання Києва.

Фото: Суспільне Миколаїв, з відкритих джерел

Опубліковано: 06 червня 2023
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