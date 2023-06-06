Зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затопило. Загинуло майже 300 тварин

Через підрив Каховської ГЕС зоопарк «Казкова діброва» в Новій Каховці повністю затопило. Працівникам вдалося врятувати лише качок і лебедів, повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Активісти розповіли, що людина, як вийшла з ними на зв'язок, сказала: «Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує».

Як підтвердили виданню The Village Україна, загинуло майже 300 тварин. Вони були заблоковані в парку.

Раніше росіяни замінували «Казкову діброву». Через це тварин було неможливо евакуювати. Працівники та небайдужі мешканці годували вихованців під постійними обстрілами, додають у зоопарку.

Раніше ми писали, як допомогти постраждалим через підрив Каховської ГЕС тваринам.

Фото зі сторінки зоопарку