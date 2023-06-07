На Ярвалу запрацював перший магазин українського косметичного бренду White Sprut

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Ірина Маймур
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На вулиці Ярославів Вал відкрили перший магазин українського бренду косметики White Sprut. Наразі він працює в тестовому режимі.

Над дизайном магазину працював архітектор з QQ Buro Микита Куніц. В інтер’єрі хотіли «поєднати елегантність, сучасність та функціональність».

Як розповів засновник White Sprut Ярослав Рудаков, відкриття шоуруму планували протягом восьми місяців, але воно все одно сталося спонтанно.

Офіційне відкриття відбудеться 8 червня. На заході гратимуть діджеї Amir та Саша Жиляєв. Усі виручені в перший день роботи кошти White Sprut передасть на ремонт авта для снайперського підрозділу Інтернаціонального легіону.

Також з нагоди відкриття діятиме спеціальна пропозиція: до 11 червня на покупки від двох одиниць бренд надає знижку у 10%.

White Sprut — це український бренд косметики, що виготовляє засоби для догляду за волоссям та шкірою.

Раніше ми писали, що у Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail.

Фото: White Sprut

Опубліковано: 07 червня 2023
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