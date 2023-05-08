У Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail

У польській столиці відкрили перший фірмовий магазин натуральних українських солодощів Bob Snail.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бренду.

Крамниця розташована за адресою: ul. Wołoska, 12, у торговому центрі Westfield Mokotów.

«Ви знайдете тут найбільший асортимент смаколиків — від фруктових ролів до шоколадних цукерок і смузі», — повідомляють на сторінці магазину.

Bob Snail — це вінницький бренд цукерок, які виготовляють без використання цукру, глютену, барвників та консервантів. На ринку Польщі він з’явився у 2019 році.

Раніше ми писали, що у Вроцлаві відкрився український “Білий налив”.

Фото: фейсбук-сторінка Bob Snail