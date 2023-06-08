В Олешках пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко

Будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках опинився під водою.

Про це повідомив художник і представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.

За його словами, «берегині музею» евакуювалися і перебувають у безпеці. Він також додав, що є запит на ліки, їжу та воду.

Поліна Райко почала малювати в 69 років, не маючи художньої освіти. Мисткиня творила в жанрі наївного мистецтва й розписала всі стіни свого будинку разом із гаражем та парканом, відтворивши власну родину, тварин і природу.

Після смерті художниці її хату придбало подружжя шанувальників із Канади, завдяки яким будівля збереглася. На їхнє прохання дім доглядали місцеві жінки.

Будинок Райко охороняється Законом України «Про охорону культурної спадщини».

Раніше ми писали, що Patron Pet Center на ВДНГ прихистить домашніх тварин із зони лиха на Херсонщині.

Фото: благодійний фонд ім. Поліни Райко, Наталія Тимофєєва/Суспільне.Херсон, Ельдар Сарахман, Семен Храмцов