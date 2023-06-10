На Південній Борщагівці відкрилася пекарня "Перемога"

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Валерія Гуржий
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Пекарня "Перемога" відкрилася на Південній Борщагівці за адресою проспект Академіка Корольова 3.

Ще один заклад функціонує за адресою вулиця Григоровича-Барського 1. У меню закладу є еклери, тарти, хліб, круасани з різною начинкою, кава, а також торти.

Ціни: еклер фісташковий - 59 грн, круасан полуничний - 89 грн, макаруни з різними смаками - 53 грн, зефір - 28 грн, напівсфера - 77 грн, кіш з курсою - 77 грн, хліб гарбузовий - 47 грн, капучіно від 35 грн, лимонад - 59 грн.

Де: проспект Академіка Корольова 3 та Григоровича-Барського 1

Графік роботи: 08:00-20:00

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Раніше ми писали, що на Подолі запрацювало кафе «Афтернун» із кавою, хлібом та десертами.

Опубліковано: 10 червня 2023
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