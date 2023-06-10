Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, у Новій Каховці затопило унікальні будинки з різбленням "кам'яні вишиванки".

Про це повідомив засновник ArtUkrainian Сергій Войток.

Ці "вишиванки" монументаліст Григорій Овксентійович Довженко, який працював свого часу з Михайлом Бойчуком, створював неповторні композиції шляхом різьблення орнаментів власноруч по вологому тинку авторської рецептури. Це не поширений метод, зазвичай орнаменти «тиражували», тобто відливали форму і повторювали на багатьох фасадах.

Орнаменти основних об’єктів у місті Нова Каховка – Палац культури, Новокаховський виконком, Літній кінотеатр - загалом 50 композицій на різних будівлях виконані саме різьбленням.

Перед повномасштабною війною орнаменти міста Нова Каховка були знову віднайдені і майже врятовані від забуття. Останні декілька років цей мистецький скарб активно реставрували і додали до туристичних маршрутів Нової Каховки.

Раніше ми писали, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали цінні пам’ятки, зокрема Олешківська Січ та історичний центр Нової Каховки.

Фото: Сергій Войток