На Саксаганського відкрився новий Gold Bar

У Києві на вулиці Саксаганського відкрився новий коктейльний бар - Gold Bar.
У закладі можна скуштувати багато видів коктейлів, алкогольних напоїв, а також спробувати гарніри, десерти та бургери.
Ціни: коктейль Long Island – 250 грн, цезар з куркою – 150 грн, солянка – 120 грн, чизкейк – 120 грн, деруни з лососем – 190 грн, Коктейль Aperol Spritz – 230 грн.
Де: вул. Саксаганського 89а.
Графік роботи: 11:00-23:00
Раніше ми писали, що біля «Театральної» запрацював вінтажний Natalie’s Bar з авторськими коктейлями.