На Саксаганського відкрився новий Gold Bar

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Валерія Гуржий
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У Києві на вулиці Саксаганського відкрився новий коктейльний бар - Gold Bar.

У закладі можна скуштувати багато видів коктейлів, алкогольних напоїв, а також спробувати гарніри, десерти та бургери.

Ціни: коктейль Long Island – 250 грн, цезар з куркою – 150 грн, солянка – 120 грн, чизкейк – 120 грн, деруни з лососем – 190 грн, Коктейль Aperol Spritz – 230 грн.

Де: вул. Саксаганського 89а.

Графік роботи: 11:00-23:00

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Раніше ми писали, що біля «Театральної» запрацював вінтажний Natalie’s Bar з авторськими коктейлями.

Опубліковано: 11 червня 2023
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