Український стартап Propertymate залучив 5,5 млн доларів інвестицій

Український стартап Propertymate зі штаб-квартирою у США залучив 5,5 мільйона доларів.

Про це пише Forbs.

Отримавши фінансування, стартап змінив назву на NewHomesMate, проте продукт і бізнес-модель залишаться незмінними.

Propertymate – заснований у 2018 році український стартап зі штаб-квартирою у американському Остіні. Його продукт – платформа для пошуку та купівлі нової нерухомості, орієнтована на американський ринок.

Протягом 2022 року, крім домашнього Остіна, стартап запустився у Далласі, Г’юстоні, Орландо, Джексонвілі, Тампі, Сан-Антоніо, Ролі-Даремі, Окала-Гейнсвілі та Форт-Лодердейлі у Маямі.

Раніше ми писали, що український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні.

Фото: NewHomesMate