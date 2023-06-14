«Фалафель у Хасана» відновив роботу на Арт-заводі «Платформа» у фудзоні «Вхід 6», що розташована між Арт-заводом та маркет-молом «Даринок» (з боку паркінгу).

Про це пише The Village Україна.

Точка працюватиме щодня з 11:00 до 20:00, окрім понеділка.

Ціни: веганський фалафель (110–150 гривень), фалафель із куркою (140–170 гривень).

Хасан готує фалафель у батоні в Києві з 1997 року. Перша точка кухаря була розташована поряд з Індустріальним мостом, друга – біля заводу «Більшовик». Останні 15 років Хасан працював на території ринку біля метро «Лісова», у квітні точку демонтували.

Фото: The Village Україна