«Фалафель у Хасана» відновив роботу на Арт-заводі "Платформа"

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Валерія Гуржий
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«Фалафель у Хасана» відновив роботу на Арт-заводі «Платформа» у фудзоні «Вхід 6», що розташована між Арт-заводом та маркет-молом «Даринок» (з боку паркінгу).

Про це пише The Village Україна.

Точка працюватиме щодня з 11:00 до 20:00, окрім понеділка.

Ціни: веганський фалафель (110–150 гривень), фалафель із куркою (140–170 гривень).

Хасан готує фалафель у батоні в Києві з 1997 року. Перша точка кухаря була розташована поряд з Індустріальним мостом, друга – біля заводу «Більшовик». Останні 15 років Хасан працював на території ринку біля метро «Лісова», у квітні точку демонтували.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 14 червня 2023
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