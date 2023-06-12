Блогер показав найгірше і найкраще бомбосховища Києва

Київський блогер Степанець провів ревізію великими бомбосховищами столиці і показав, який вигляд мають найгірше та найкраще укриття.

Найгірше, за його ревізією, бомбосховище розташоване неподалік від Караваєвих дач. Воно збереглося з радянських часів і може одночасно вміщувати кілька тисяч людей, що робить його одним із найбільших укриттів Києва.

Вхід та коридор сховища захаращені сміттям, залізних герметичних дверей немає, а саме бомбосховище часткового затоплене водою. Для того, аби пройти всередину встановили палети. Всередині укриття видно цвіль, грибок на стінах та гнилі матраци.

Наразі в укриття провели струм, адже за словами Степанця, до повномасштабної війни все було вкрадене. Баки для води покриті ржавчиною, вентиляційна система також перебуває у жахливому стані, а в частині бомбосховища немає світла.

Степанець розповідає, що в укритті є дизельні генератори, які мали б виробляти струм у разі знищенням об'єктів інфраструктури і ця міні-станція повністю розкрадена.

Найкращим визначили укриття однієї з київських лікарень, яке до цього ж має відповідну нагороду.

У цьому укритті одразу видно, що укриття чисте, є багато ліжок для пацієнтів, холодильник та світло. Також тут є декілька стерильних операційних кімнат, працююча дизельна генераторна станція, встановлена нова фільтраційна установка для очищення повітря.

А ще є окрема кімната з холодильником, мікрохвильовкою та бойлером.

Раніше ми писали, що у Києві лише 15% укриттів повністю придатні для використання.

Фото: скріншоти з відео