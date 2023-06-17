Активісти збирають кошти для захисту у суді Будинку Осипа Родіна та Квітів України

"Мапа реновації" збирає кошти, аби захистити у суді Будинок Осипа Родіна та Квіти України.

Про це повідомила "Мапа реновації".

"Якісна адвокатська робота на захист цінної забудови — це скарб. Ми отримали грант на умовах співфінасування від ГО "Громадський контроль". Завдяки цьому зможемо захищати Будинок Осипа Родіна та "Квіти України" у правовій площині спільно з юридичною фірмою Axon Partners"

Це фінансування забезпечить юридичний супровід судових справ, але адміністративні витрати покладаються на "Мапу реновації".

Реквізити для донатів:

• Картка-моно: 5375 4112 0674 1345

• Банка: send.monobank.ua/jar/7brup4TpTy

• PayPal: [email protected]

Також "Мапа реновації" закликає підписатися на buymeacoffee і отримати квиток на екскурсію чи консультацію.

Предісторія з Будинком Родіна

Будинок Осипа Родіна — це кам’яна садиба 1882 року, розташована на вулиці Олеся Гончара, 71. Вона зведена двоповерховою за авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Згодом з’явився третій поверх.

У 2020 році КМДА надала будинку статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини. Це проміжний статус перед отриманням статусу пам’ятки місцевого значення.

Однак забудовник ТОВ «Арікс», який зводить по сусідству ЖК Franklin Concept House, звернувся до суду із заявою, що дім не є культурною спадщиною, та успішно оскаржив рішення КМДА в Окружному адміністративному суді міста Києва.

У травні 2023 Верховний суд підтвердив законність внесення будинку Осипа Родіна (вул. Олеся Гончара, 71) до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Предісторія з "Квітами України"

«Квіти України» — навчально-методичний павільйон в стилі пізнього модернізму на вулиці Січових Стрільців, 49. Споруджений у 1983-85 рр., він слугував платформою розповсюдження рослин, майданчиком експериментальної флористики, центром навчання та дозвілля містян.

У червні 2021 року навколо будівлі з’явився паркан. Інформаційних стендів на ньому не було. Забудовник спершу зрізав 30-річний виноград на будівлі, а потім «Квіти України» почали демонтувати. Активісти тоді зламали будівельний паркан та почали чергувати біля будівлі. Після цього почалися чудові процеси.

Згодом суд назвав модерністську будівлю на вулиці Січових Стрільців «черговим напіврозваленим об’єктом радянських часів у стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає» та скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру пам'яток.

У березні 2023 року суд не задовольнив апеляцію з авторського права архітектора будівлі «Квіти України». Після чого забудовник вимагає в архітектора будівлі «Квіти України» Миколи Левчука 300 000 гривень на судові витрати.

Фото: «Зберегти Квіти України», Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Мапа реновації