Львівські студенти розробили унікальний електроцикл для ЗСУ

Майстри виробничого навчання разом з учнями львівського училища № 29 виготовили тихохідний електроцикл, який будуть використовувати військові Збройних сил України.
Про це пише dev.ua.
Транспортний засіб сконструювали за 3 місяці. Він оснащений електродвигуном, коробкою передач та двома акумуляторними батареями. Орієнтовна вартість виготовлення такого транспортного засобу — 80 000 гривень.
Його презентували на виставці технічної творчості серед закладів професійної освіти та переміг у номінації «Транспортні засоби». Електротрицикл уже відправили захисникам України.
Раніше ми писали, що вітчизняні конструктори розробили мобільну ремонтну автомайстерню для ЗСУ.
Фото: dev.ua