Львівські студенти розробили унікальний електроцикл для ЗСУ

Майстри виробничого навчання разом з учнями львівського училища № 29 виготовили тихохідний електроцикл, який будуть використовувати військові Збройних сил України.

Про це пише dev.ua.

Транспортний засіб сконструювали за 3 місяці. Він оснащений електродвигуном, коробкою передач та двома акумуляторними батареями. Орієнтовна вартість виготовлення такого транспортного засобу — 80 000 гривень.

Його презентували на виставці технічної творчості серед закладів професійної освіти та переміг у номінації «Транспортні засоби». Електротрицикл уже відправили захисникам України.

Раніше ми писали, що вітчизняні конструктори розробили мобільну ремонтну автомайстерню для ЗСУ.

Фото: dev.ua