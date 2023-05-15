Українські конструктори розробили унікальну автомайстерню для ЗСУ

Вітчизняні конструктори розробили мобільну ремонтну автомайстерню для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Locker.

У невеличкій автівці зібрано практично все, що необхідно для швидкого та довгострокового ремонту техніки. Конструктори кажуть, що такої майстерні немає в жодній армії світу.

Розробка має три окремих джерела електричного живлення – дизель генератор, акумуляторний інвертор з сонячною панеллю та можливість приєднатися до зовнішньої електричної мережі.

Мобільний комплекс включає весь спектр інструменту, який може знадобитися. Тут є інструменти для метричного та дюймового кріплення всіх європейських та американських стандартів біт, тощо. До складу майстерні входить допоміжне обладнання: лопата, пила, сокира, вогнегасники, чотири пластикові ємності для будь-яких рідин (у тому числі й нафтопродуктів).

В задній частині автівки розміщений висувний слюсарний верстат, на якому дуже зручно проводити короткострокові ремонтні роботи.

Раніше ми писали, що київський інженер-механік Муса збирає для ЗСУ багі, що можуть легко переміщатися бездоріжжям і перевозити поранених.

Фото: Locker