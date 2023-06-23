На Шота Руставелі відкрився ресторан зі скандинавською кухнею

Ресторан Kattegat зі скандинавськими стравами 23 червня відкрили в подвірʼї на вулиці Шота Руставелі. Заклад назвали імʼям протоки Каттегат, яка розташована між східним берегом півострова Ютландія й Скандинавським півостровом.

Про це пише The Village Україна.

У меню кістковий мозок із грінкою, стейк із лосося, качина грудка з грушею й тартар із яловичини «Молот Тора». Девʼять авторських коктейлів, серед яких Valhalla, Asgard і Nilfheim, розділили за вмістом алкоголю.

У закладі кажуть, що в інтерʼєрі відтворили «побут портового міста й історії про вікінгів», зокрема прикрасили зали ресторану скандинавськими рунами.

Ціни: кістковий мозок з грінкою – 260 грн, качина ніжка – 390 грн, грибний крем-суп – 150 грн, стейк із лосося – 425 грн, свинячі ребра – 380 грн, телячі щічки з пюре – 250 грн, тартар із яловичини – 300 грн, шовдар із грушею – 255 грн, коктейль Asgard – 240 грн, коктейль Niflheim – 310 грн

Де: вулиця Шота Руставелі, 15

Графік роботи: 12:00-22:00

Раніше ми писали, що на Троєщині навпроти ТЦ «Район» запрацював ресто-паб «Ситий Олень».

Фото: The Village Україна