Бургери, піца та страви на грилі: на Троєщині відкрили ресто-паб «Ситий Олень»

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Ірина Маймур
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На Троєщині навпроти ТЦ «Район» запрацював ресто-паб «Ситий Олень».

Як говорять власники, головна мета ресто-пабу — стати улюбленим місцем на районі, куди хочеться повертатися, де звичне стає особливим.

У меню закладу є закуски, бургери, піци, салати, страви з гриля, перші й основні страви, а також паназійські позиції.

Серед напоїв пропонують пиво, вино, міцні алкогольні напої, коктейлі, каву та чай.

Кожного дня в закладі діють акції: понеділок — знижка 30 % на всі перші страви, вівторок — знижка 40 % на всі бургери, середа — апероль за 115 грн, четвер — знижка 40 % на всю піцу, п’ятниця — келих домашнього вина за 30 грн, субота — знижка 30 % на всі стейки, неділя — келих просеко за 20 грн.

Ціни: піца «Тріо ковбас» — 298 грн, бургер Beef classic — 292 грн, цезар із лососем — 358 грн, шашлик зі свинячого ошийка — 248 грн, локшина Удон із куркою — 145 грн

Адреса: вул. Миколи Лаврухіна, 3

Режим роботи: щодня 12:00–22:00

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Фото: «Ситий Олень»

Опубліковано: 22 червня 2023
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