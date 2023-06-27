У КПІ пояснили, чому знімають автентичний облицювальний камінь з Палацу культури

З Палацу культури КПІ знімають натуральний облицювальний камінь травертин, бо плитка відшарувалася й загрожувала безпеці відвідувачів ЦКМ. Про це повідомили у пресслужбі КПІ ім. Ігоря Сікорського.

«Ми обстежили фасади усіх будівель у кампусі. Під час аналізу будівлі ЦКМ виявили, що плитка на фасаді відшарувалися від стіни з фронтального боку, — розповідає проректор з адміністративної роботи КПІ Вадим Кондратюк. — Оздоблення могло будь-якої миті обвалитися й травмувати перехожих: студентів, співробітників, відвідувачів заходів», – йдеться у повідомленні.

Адміністрація вирішила демонтувати плитку, відновити штукатурну стяжку на стіні, накласти спеціальну стінку й потім повернути декоративний травертин на місце.

«Ніхто в жодному разі не буде змінювати архітектуру і стиль будівлі ЦКМ на площі Знань», — наголосив проректор.

Нагадаємо, Палац культури та мистецтв КПІ на площі Знань — частина модерного архітектурного комплексу Київського політехнічного інституту, до якого, зокрема, входить і Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Г. І. Денисенка.