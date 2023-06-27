Команда з Маріуполя відкрила коктейльний бар на Бессарабці

На Бессарабці у тестовому режимі запрацював коктейльний бар з паназіатською кухнею Lou Lou.

Як пише The Village Україна, заклад відкрили підприємці з Маріуполя, звідки походить більшість команди.

У меню – роли, рисова лапша з куркою, локшина соба з морепродуктами, місо-суп, том ям, салат чука з морепродуктами. Серед коктейлей – класичні (Aperol Spritz, Bloody Mary) та авторські, наприклад, Pear Town (джин, цитрусовий лікер, пюре груші, лимон, тростинний цукор та молочний улун).

Також у барі подають каву, пиво, вино, міцний алкоголь. Є кальян.

Адреса: Бессарабська площа, 2

Години роботи: 12:00 – 22:00

Ціни:

Рол з лососем,креветкою та авокадо – 580 грн

Рол з вугрем та авокадо – 480 грн

Запечені мідії – 260 грн

Морські гребінці з грибами – 360 грн

Локшина соба з морепродуктами – 330 грн

Том Ям – 280 грн

Класичні коктейлі – 220 – 300 грн

Авторські коктейлі – 230 – 340 грн

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Фото: Lou Lou