Команда з Маріуполя відкрила коктейльний бар на Бессарабці

На Бессарабці у тестовому режимі запрацював коктейльний бар з паназіатською кухнею Lou Lou.
Як пише The Village Україна, заклад відкрили підприємці з Маріуполя, звідки походить більшість команди.
У меню – роли, рисова лапша з куркою, локшина соба з морепродуктами, місо-суп, том ям, салат чука з морепродуктами. Серед коктейлей – класичні (Aperol Spritz, Bloody Mary) та авторські, наприклад, Pear Town (джин, цитрусовий лікер, пюре груші, лимон, тростинний цукор та молочний улун).
Також у барі подають каву, пиво, вино, міцний алкоголь. Є кальян.
Адреса: Бессарабська площа, 2
Години роботи: 12:00 – 22:00
Ціни:
Фото: Lou Lou