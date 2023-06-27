Команда з Маріуполя відкрила коктейльний бар на Бессарабці

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Анна Григораш
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На Бессарабці у тестовому режимі запрацював коктейльний бар з паназіатською кухнею Lou Lou.

Як пише The Village Україна, заклад відкрили підприємці з Маріуполя, звідки походить більшість команди.

У меню – роли, рисова лапша з куркою, локшина соба з морепродуктами, місо-суп, том ям, салат чука з морепродуктами. Серед коктейлей – класичні (Aperol Spritz, Bloody Mary) та авторські, наприклад, Pear Town (джин, цитрусовий лікер, пюре груші, лимон, тростинний цукор та молочний улун).

Також у барі подають каву, пиво, вино, міцний алкоголь. Є кальян.

Адреса: Бессарабська площа, 2
Години роботи: 12:00 – 22:00
Ціни:

  • Рол з лососем,креветкою та авокадо – 580 грн
  • Рол з вугрем та авокадо – 480 грн
  • Запечені мідії – 260 грн
  • Морські гребінці з грибами – 360 грн
  • Локшина соба з морепродуктами – 330 грн
  • Том Ям – 280 грн
  • Класичні коктейлі – 220 – 300 грн
  • Авторські коктейлі – 230 – 340 грн

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Фото: Lou Lou

Опубліковано: 27 червня 2023
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