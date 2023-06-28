На Оболоні відновлять закинутий дитсадок: візуалізації

На Мінському масиві планують реконструювати дитсадок №206, який ще на початку 2000-х років повністю припинив роботу. Про це повідомив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у Facebook.

Цьогоріч планують розпочати повну реконструкцію закладу, замінити усі інженерні мережі, провести капітальний ремонт приміщень, облаштувати повноцінне та безпечне укриття з двома виходами та зробити термомодернізацію всієї будівлі.

Реконструкція дасть змогу прийняти приблизно 150 дошкільнят Оболонського району і використовувати заклад як пункт незламності та укриття під час повітряної тривоги для приблизно 200 людей.

Наразі дитсадок має такий вигляд

У групі «Життя Оболонського району та Мінського масиву» розповідають, що деякий час після ліквідації дитсадка приміщення використовувала виконавча служба району, згодом приватний ліцей, але з часом будівлю закинули, і вона стала прихистком для безпритульних.