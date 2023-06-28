На Оболоні відновлять закинутий дитсадок: візуалізації

444
Марія Іващук
share share

На Мінському масиві планують реконструювати дитсадок №206, який ще на початку 2000-х років повністю припинив роботу. Про це повідомив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у Facebook.

Цьогоріч планують розпочати повну реконструкцію закладу, замінити усі інженерні мережі, провести капітальний ремонт приміщень, облаштувати повноцінне та безпечне укриття з двома виходами та зробити термомодернізацію всієї будівлі.

Реконструкція дасть змогу прийняти приблизно 150 дошкільнят Оболонського району і використовувати заклад як пункт незламності та укриття під час повітряної тривоги для приблизно 200 людей.

Наразі дитсадок має такий вигляд

У групі «Життя Оболонського району та Мінського масиву» розповідають, що деякий час після ліквідації дитсадка приміщення використовувала виконавча служба району, згодом приватний ліцей, але з часом будівлю закинули, і вона стала прихистком для безпритульних.

Опубліковано: 28 червня 2023
Оболонь
share share
Дивіться проєкт відбудови села на Херсонщині від архітекторів archimatika Дивіться проєкт відбудови села на Херсонщині від архітекторів archimatika У Києві відновлять роботу два автобусні маршрути У Києві відновлять роботу два автобусні маршрути В Ірпені відкрили ресторан Shashlikyan зі стравами східної кухні В Ірпені відкрили ресторан Shashlikyan зі стравами східної кухні Роботу українізують: У ДСНС прокоментували знищення мозаїки з вогнеборцями на ВДНГ Роботу українізують: У ДСНС прокоментували знищення мозаїки з вогнеборцями на ВДНГ Нацкомісія рекомендує перейменувати Бровари та Запоріжжя Нацкомісія рекомендує перейменувати Бровари та Запоріжжя Будівлю "Квіти України" виставили на продаж Будівлю "Квіти України" виставили на продаж У Києві встановили перше бетонне укриття У Києві встановили перше бетонне укриття Такі плани: 12 проєктів червня, які змінять Київ та передмістя Такі плани: 12 проєктів червня, які змінять Київ та передмістя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.