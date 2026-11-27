Медіа про пивну культуру Beermaster представило нову візуальну айдентику. Команда змінила логотип, шрифти та кольорову палітру, надихнувшись дизайном крафтових етикеток і американською естетикою 1990-х, яка набула популярності й в Україні. Оновлення айдентики пов’язане зі змінами самого проєкту і фокусом на розвиток спільноти навколо нього.

«Попередня айдентика Beermaster уособлювала стереотипи минулого десятиліття про середньостатистичного поціновувача крафту: хіпстер, борода, кругле лого. Прийшов час змінюватися і оновлюватися. Зараз ми говоримо про Beermaster як про сучасне стильне медіа про пиво», — пояснив Антон Онуфрієнко, Head of Development & Partnership проєктів Beermaster, Drinksetter та Сомельє в зелених штанях Fozzy Media Group.

Нову айдентику розробила дизайнерка Саша Паіс, яка також працювала над ребрендингом БЖ. За її словами, головним завданням було відобразити зміни в самому медіа та зробити його візуальну мову яскравішою і виразнішою.

«Головною ідеєю було показати, що це легке для сприйняття, але не поверхневе видання. Веселе, яскраве, різноманітне, таке, як світ пива — і традиційного, і крафтового. Хотілося передати грайливість», — розповіла дизайнерка.

Джерелом натхнення став дизайн етикеток крафтового пива. За словами Саші, її привабили сміливі поєднання кольорів та експерименти з формами літер і логотипів. Ці прийоми вона використала в айдентиці Beermaster, водночас відмовившись від звичних пивних символів — хмелю, пляшок і кришечок.

У межах ребрендингу повністю змінили логотип, кольорову палітру та шрифти. Зокрема, використали шрифт української студії Kyiv Type Foundry, яка переосмислює історичну кириличну типографіку. Серед її проєктів — колекція шрифтів, створена на основі написів у київському метро. Яскраві кольори стали важливою частиною оформлення: Саша розповіла, що почала активніше експериментувати з ними під час роботи над ребрендингом БЖ.

Особливу увагу приділили логотипу. Його літери можна розміщувати в кілька рядків, по-різному компонувати й анімувати, адаптуючи до різних форматів.

«Мені подобається його модульність. Він може хоч займати цілий білборд, хоч бути дуже охайною маленькою вишивкою на худі або на якійсь бейсболці й однаково добре працювати. Це такий конструктор, іграшка, з якою цікаво гратися», — пояснила Саша.

У візуальному оформленні також звернулися до американської естетики 1990-х, яка свого часу набула популярності й в Україні. Її вплив простежується в м’якості зображень, плівковій зернистості та теплих відтінках кадрів. Одним із джерел натхнення став фільм Джони Гілла «Середина 90-х» (Mid90s, 2018), присвячений скейтбордистській культурі Лос-Анджелеса того часу.

За словами дизайнерки, оновлення має допомогти відійти від стереотипного сприйняття пива як напою суто для чоловічих компаній.

Нову айдентику вже можна побачити в Instagram і Facebook Beermaster. Згодом вона з’явиться й на сторінці проєкту на БЖ, де ми регулярно пишемо про пивну культуру та стежимо за новинками у світі крафтового пива. Надалі команда планує використовувати оновлений дизайн під час дегустацій і фестивалів, а також у мерчі та рекламних матеріалах у магазинах.