На раніше затопленій ділянці «Хортиці» знайшли старовинний човен-моноксил

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Валерія Гуржий
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На раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника «Хортиця» виявили унікальну знахідку - старовинний човен-моноксил, виготовлений з суцільного стовбуру деревени, ймовірно дубу, довжиною майже 7 метрів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Згідно зі стану збереженості деревини можна припустити, що вік виявленого човна не менше 300 років. Але більш точне датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу. Зараз човен потребує термінових робіт з консервації та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом. Спеціалісти Заповідника вже працюють над цим.

Раніше ми писали, що у селі Покровському біля Нікополя на дні обмілілого Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви XVIII століття.

Фото: Олександр Ткаченко

Опубліковано: 01 липня 2023
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