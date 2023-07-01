Підприємці з Вінниці перетворили використаний Javelin на акустичну систему

Максим Гузій та Анастасія Чекалюк – подружжя підприємців з Вінниці, які за допомогою місцевих інженерів перетворюють використані протитанкові ракетні комплекси Javelin на професійні акустичні колонки BOOMTank Acoustic. Таким чином вони збирають донати на армію та медичні потреби.

Про це пише Liga.Tech.

Вага акустичної системи BOOMTank – 46 кг. Технічною частиною розробки займалася вінницька команда Park Audio, яка понад 25 років створює музичне обладнання і співпрацювала з гуртом "Без Обмежень", співачками Русланою та Ольгою Поляковою.

На думку Максима, найкраще використовувати їхню колонку на відкритих майданчиках, в офісах чи барах. Загалом ця система легко задовільнить потреби в якісному звучанні на аудиторію до сотні відвідувачів.

До проєкту долучився співак Дмитро Монатік, ставши його офіційним амбасадором, та протестував перший BOOMTank.

Просто придбати таку колонку неможливо. Першу колонку можна було виграти, взявши участь у зборі на реанімобілі, або ж миттєво викупити за 500 000 гривень. Сталося друге. Її викупив українець – айтівець, який зараз живе в США.

У майбутньому, якщо підприємці матимуть ще контейнери для виробництва, планується запустити продаж цих акустичних систем в основному на ринок західних країн. Увесь прибуток також буде спрямований на підтримку Сил оборони.

Раніше ми писали, що українська дизайн-студія YOD Group виготовила лімітовану серію ламп із відстріляних гільз систем ППО. Серія має назву Downed Drone.

Фото: ETIS.Help