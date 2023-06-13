YOD Group створили лампи з відстріляних гільз ППО. Їх можна придбати за донат на ЗСУ

Українська дизайн-студія YOD Group виготовила лімітовану серію ламп із відстріляних гільз систем ППО. Серія має назву Downed Drone.

Щоби купити світильник, треба задонатити від 40 000 гривень на банку за посиланням.

Усі кошти з продажу підуть на допомогу для роти ударних безпілотників 38 бригади морської піхоти, що зараз на передовій. Також можна пожертвувати будь-яку суму незалежно від проєкту зі світильниками й допомогти українським захисникам.

Це частина великого збору YOD Group на ЗСУ. Вони планують зібрати 45 000 доларів на буси, позашляховики, зарядні станції та жорсткі диски для українських воїнів.

Дизайнери зазначають, що кожна портативна лампа має свій особливий номер, потужну історію та глибокий символічний сенс: вона являє собою світло, яке захищає та завжди перемагає.

Фото: YOD Group