Поблизу метро "Тараса Шевченка" відкрилася кав'ярня Neko Coffee

Кавʼярня Neko Coffee почала працювати на вулиці Костянтинівській, поблизу станції метро «Тараса Шевченка».

Про це пише The Village Україна.

У закладі пропонують каву й кавові напої, а також десерти – макарони, пиріг кіш і заварні тістечка. Каву роблять на зернах від Cafe Boutique. У меню є два авторські безалкогольні коктейлі: Forest із сиропом на основі ківі й розмарину та варенням із ялинових шишок, а також Pink Fluid із трояндовим сиропом і лимонним соком.

Ціни: еспресо – 35 грн, допіо – 45 грн, капучино – 60 грн, пуровер – 70 грн, фільтр – 50 грн.

Де: вулиця Костянтинівська, 63/12

Графік роботи: 09:00-20:00 (будні), 10:00-20:00 (вихідні)

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Раніше ми писали, що на вулиці Княжий Затон запрацювала кав’ярня та винний бар Hustle.