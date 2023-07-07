Алекс Купер відкрив заклад “Зоря” на Лук’янівці

На місці Trattoria Zucca (La Famiglia) на Павлівській відкрився новий заклад Алекса Купера “Зоря”. Він сам говорить, що “це місце, як чорна футболка: зручно, зрозуміло, на кожен день і завжди доречно”.

Заклад назвали на честь Зорі з “Американських богів” Ніла Геймана.

Ранкове меню подають з 8:00 до 13:00. Наприклад, великий київський сніданок з гречаним хлібом, пастрамі з індички, картоплею, хумусом та яйцем, приготованим на вибір гостя. Серед інших опцій авокадо тост, каша, шакшука, сирники, крок мадам та крок месьє.

В основному меню – гатсрономічні закуски (запечені коренеплоди з часниковим лабне, буратта з лечо з печених перців, печені перці капі), популярні салати, паста, шніцель, бургери та мелти.

Ось враження Ілони , однієї з перших гостей закладу: «Меню ідеально-універсальне, можна жонглювати стравами і десь пару місяців харчуватися кожного дня - не набридне. Тераса вся в оточенні хмарочосів, дуже біг-сіті–лайфно, ввечері ліхтарики та коктейлі. Всередині - кайф, хочеться залишитися, прописатися на Павлівській 26/41. Або сподіватися на тиражування Зорі в кожен район Києва».

Адреса: Павлівська 26/41

Режим роботи: 9:00 – 21:00

Ціни: печені коренеплоди з часниковим лабне – 140 гривень, трюфельний бургер – 275 гривень, мелт з тунцем – 250 гривень, котлета по-киїівськи – 190 гривень, морозиво “Київський торт” – 130 гривень

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Фото: Ілона Молчанова