У Бучі відкрили кав’ярню “Чорнява”: у ній збирають гроші для військових

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Анна Григораш
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У Бучі розпочала роботу кав’ярня «Чорнява». Власники описують заклад як «сучасну кав’ярню з українським серцем», пише The Village Україна.

Крім кави, у закладі готують сніданки, піцу, салати, основні страви й десерти.

На сніданок пропонують “ранкову тарілку” (фокачча власного виробництва, варені яйця, мортаделла, емменталь, взбите вершкове масло, мікс салату з пармезаном), сирники, сирний скрембл, авокадо тост. Також у меню – піца з трюфелем і емменталем, піца з Мортаделою, салат Нісуаз, паста карбонара, рігатоні з баклажаном та в'яленим перцем.

З напоїв пропонують: еспресо, лате, фільтр, допіо, капуоранж, матча-лате, пуровер, какао, матчу, лимонади, смузі, фреші.

У кав’ярні разом із обсмажувальником Mad Heads збирають кошти на виготовлення кавових дріпів для військових і медиків. Також розробили «добрі» стікери, які можна приймати за донейт від 100 гривень: кошти перерахують на допомогу «конкретним підрозділам та людям».

Також у кав'ярні можна купити каву в зернах з собою від Mad Heads.

Перша кав'ярня “Чорнява” працює у Києві, неподалік метро “Звіринецька”.

Адреса: Буча, вул. Героїв Майдану, 8
Години роботи: 10:00 – 22:00
Ціни:

  • Піца з трюфелем і емменталем – 390 грн,
  • Піца з Мортаделою – 390 грн,
  • Салат Нісуаз – 185 грн,
  • Рігатоні з баклажаном та в'яленим перцем – 190 грн,
  • Перлотто з Яловичою щокою та соусом Жу – 235 грн
  • Ранкова тарілка – 255 грн,
  • Сир з карамелізованим персиком – 145 грн
  • Фільтр – 50 грн
  • Лате – 55 грн
  • Матча тонік – 90 грн
  • Смузі – 80 грн
  • Профітролі з вершково пломбирним кремом – 70 грн
  • Кільце з кракеліном та заварним кремом – 90 грн

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Опубліковано: 12 липня 2023
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