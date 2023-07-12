У Бучі відкрили кав’ярню “Чорнява”: у ній збирають гроші для військових

У Бучі розпочала роботу кав’ярня «Чорнява». Власники описують заклад як «сучасну кав’ярню з українським серцем», пише The Village Україна.

Крім кави, у закладі готують сніданки, піцу, салати, основні страви й десерти.

На сніданок пропонують “ранкову тарілку” (фокачча власного виробництва, варені яйця, мортаделла, емменталь, взбите вершкове масло, мікс салату з пармезаном), сирники, сирний скрембл, авокадо тост. Також у меню – піца з трюфелем і емменталем, піца з Мортаделою, салат Нісуаз, паста карбонара, рігатоні з баклажаном та в'яленим перцем.

З напоїв пропонують: еспресо, лате, фільтр, допіо, капуоранж, матча-лате, пуровер, какао, матчу, лимонади, смузі, фреші.

У кав’ярні разом із обсмажувальником Mad Heads збирають кошти на виготовлення кавових дріпів для військових і медиків. Також розробили «добрі» стікери, які можна приймати за донейт від 100 гривень: кошти перерахують на допомогу «конкретним підрозділам та людям».

Також у кав'ярні можна купити каву в зернах з собою від Mad Heads.

Перша кав'ярня “Чорнява” працює у Києві , неподалік метро “Звіринецька”.

Адреса: Буча, вул. Героїв Майдану, 8

Години роботи: 10:00 – 22:00

Ціни:

Піца з трюфелем і емменталем – 390 грн,

Піца з Мортаделою – 390 грн,

Салат Нісуаз – 185 грн,

Рігатоні з баклажаном та в'яленим перцем – 190 грн,

Перлотто з Яловичою щокою та соусом Жу – 235 грн

Ранкова тарілка – 255 грн,

Сир з карамелізованим персиком – 145 грн

Фільтр – 50 грн

Лате – 55 грн

Матча тонік – 90 грн

Смузі – 80 грн

Профітролі з вершково пломбирним кремом – 70 грн

Кільце з кракеліном та заварним кремом – 90 грн