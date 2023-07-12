У Бучі відкрили кав’ярню “Чорнява”: у ній збирають гроші для військових

У Бучі розпочала роботу кав’ярня «Чорнява». Власники описують заклад як «сучасну кав’ярню з українським серцем», пише The Village Україна.
Крім кави, у закладі готують сніданки, піцу, салати, основні страви й десерти.
На сніданок пропонують “ранкову тарілку” (фокачча власного виробництва, варені яйця, мортаделла, емменталь, взбите вершкове масло, мікс салату з пармезаном), сирники, сирний скрембл, авокадо тост. Також у меню – піца з трюфелем і емменталем, піца з Мортаделою, салат Нісуаз, паста карбонара, рігатоні з баклажаном та в'яленим перцем.
З напоїв пропонують: еспресо, лате, фільтр, допіо, капуоранж, матча-лате, пуровер, какао, матчу, лимонади, смузі, фреші.
У кав’ярні разом із обсмажувальником Mad Heads збирають кошти на виготовлення кавових дріпів для військових і медиків. Також розробили «добрі» стікери, які можна приймати за донейт від 100 гривень: кошти перерахують на допомогу «конкретним підрозділам та людям».
Також у кав'ярні можна купити каву в зернах з собою від Mad Heads.
Перша кав'ярня “Чорнява” працює у Києві, неподалік метро “Звіринецька”.
Адреса: Буча, вул. Героїв Майдану, 8
Години роботи: 10:00 – 22:00
Ціни: