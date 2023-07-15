Львівські студенти створили єдину в Україні розумну тростину для частково зрячих людей

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Валерія Гуржий
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Першокурсники бакалаврської програми «Інтернет речей» у НУ «Львівська політехніка» створили унікальну розумну тростину Free Walk для людей, які частково втратили зір. Нічого подібного цьому виробу в Україні не виготовляють.

Про це пише dev.ua.

Найближчі аналоги Free Walk виробляються в Туреччині. Однак їхня тростина потребує мобільного застосунки для використання. Натомість розробка львівських студентів працює автономно.

Великі об’єкти тростина розпізнає частково. Задля цього в Free Walk встановлено датчик відстані внизу палиці. Коли людина перебуває приблизно за 160 сантиметрів або ж за два кроки до перешкоди, датчик передає сигнал до ручки. Там розташований моторчик, який починає вібрувати. Коли ж відстань менше кроку, то ручка починає ще й пищати.

Тростина Free Walk також підтримує голосовий пошук. Якщо людина забула, куди поклала свою палицю, їй достатньо свиснути й тростина видасть мелодію. Крім того, палиця розбірна, тому її можна покласти в сумку та взяти із собою у транспорт. А завдяки спеціальній формі рівнобедреного трикутника її легко складати назад: ланки не перекручуються, тому датчики завжди в потрібному місці.

Прототип розумної палиці був надрукований на 3D-принтері й виготовлений із пластику. Наразі команда працює над збільшенням міцності та довговічності тростини та шукає виробника, який зможе виготовити її з алюмінію.

Студенти планують розпочати масове виробництво розумних тростин. Вони вже мають бізнес-план, знайшли постачальників мікрочипів із Німеччини та місце під офіс і склад для зберігання виробничих матеріалів. Команда також працює над залученням фінансування.

Раніше ми писали, що майстри виробничого навчання разом з учнями львівського училища № 29 виготовили тихохідний електроцикл, який будуть використовувати військові Збройних сил України.

Фото: dev.ua, unsplash\CDC

Опубліковано: 15 липня 2023
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