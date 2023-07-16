Скласти теоретичний іспит для отримання водійських прав відтепер можна у ЦНАПах

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Валерія Гуржий
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Уряд розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг. Тепер у них можна скласти теоретичний іспит для тримання водійських прав, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.

Раніше ми писали, що у Києві стартував пілотний проект – одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть відтепер можна у кількох районних ЦНАПах.

Фото: Unsplash\G-R Mottez

Опубліковано: 16 липня 2023
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