У Києві у межах пілотного проєкту реєструватимуть шлюби у ЦНАПах

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Марія Іващук
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У Києві стартував пілотний проект – одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть відтепер можна у кількох районних ЦНАПах, повідомляє КМДА.

Наразі послуги доступні у чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському, згодом перелік буде розширюватися.

Для реєстрації шлюбу обов’язково необхідно мати при собі паспорти.

Заяву оформлює працівник, заявники ж лише ставлять на ній свої підписи та сплачують державне мито у розмірі 85 копійок. Для цього не потрібно додатково нікуди йти – у приміщенні ЦНАП наявні термінали для оплати та відділення банку. Щоб одружитися.

Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про шлюб молодому подружжю.

Для реєстрації народження дитини надаються паспорти батьків (які перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище) та медичне свідоцтво про народження або медичний висновок.

Заяву оформлює працівник, заявники ж лише ставлять на ній свої підписи.

Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про народження батькам.

Щоб зареєструвати смерть, із собою обов’язково необхідно взяти лікарське свідоцтво про смерть, паспорт померлого та власний паспорт. Заяву оформлює працівник, заявник ж лише ставить на ній свій підпис.

Представник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації КМДА складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про смерть заявнику.

Опубліковано: 05 травня 2023
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