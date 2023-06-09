«Памфір» увійшов до списку найкращих фільмів 2023 року за версією The Guardian

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Марія Іващук
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Британське видання The Guardian опублікувало список із 37 фільмів, які вважає найкращими у 2023 році.

Серед них – стрічка українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука “Памфір”.

«У фільмі не йдеться про війну Росії проти України, але, можливо, це протистояння присутнє там у підтексті — в сенсі вірності своїй родині, традицій у громаді і виразного, майже окультного тяжіння до Заходу», — йдеться в описі видання до «Памфіру».

В українському прокаті “Памфір” зібрав понад 11,5 мільйона гривень.

Історія розгортається навколо родини з прикордонного села на Буковині. Голова сімейства приїжджає додому після тривалих заробітків і зіштовхується зі складнощами, що спіткали його рідних.

«Памфір» є копродукцією України, Франції, Польщі та Чилі.

Опубліковано: 09 червня 2023
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