Дивіться, які бордюри та стовпчики роблять в Одесі з пластикових відходів

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Валерія Гуржий
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В Одесі майстерня «Дорогоцінний пластик» виготовляє стовпчики, делініатори, дошки, лавки, бордюри та тротуарну плитку з переробленого пластику.

Сировиною є неліквідні пластикові відходи, які в Україні більш ніде не переробляються. В результаті виходить надміцний матеріал, стійкий до корозії, деформації, впливу ультрафіолету та іншого. Він має пластичність та легко піддається механічній обробці, на відміну від бетонних виробів.

Винахідник у майстерні Євген Хлебніков розповів "Суспільному", що на один такий делініатор необхідно 25 кілограмів пластику.

Тому, кожен такий вироб зберігає землю приблизно від одного кубічного метру пластикових відходів.

Фото: Олександр Порохов

Опубліковано: 29 липня 2023
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