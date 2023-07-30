З "Батьківщини-мати" почали демонтувати радянський герб

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Валерія Гуржий
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На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини».

Про це повідомили у Мінкульті.

До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб.

Раніше ми писали, що монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Нагадаємо, що заміна радянського герба на монументі “Батьківщини-Матері” на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Мінкульт

Опубліковано: 30 липня 2023
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