Тризуб на щиті Батьківщини-Матері коштуватиме 28 мільйонів. Хто профінансує роботи

Заміна радянського герба на монументі “Батьківщини-Матері” на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко під час брифінгу.

Партнерами й фінансовими донорами проєкту виступають 14 компаній, серед яких Метінвест, Монобанк, КАН Девелопмент, Нова Пошта, ПриватБанк, АТБ, Ощадбанк. Кошти для реконструкції акумулює Агенція стійкості культури (ACURE).

У Метінвест кажуть , що тризуб, який замінить радянський символ на щиті "Батьківщини-Матері", буде з такого ж металу, що й сам монумент.

Зазначається, що герб України містить два типи металу — нержавіючу сталь компанії завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Тризуб вже виготовляють

Розробкою проєкту займався Український інститут сталевих конструкцій ім. Шимановського.

Тризуб стане повністю ідентичною старому гербу об’ємною конструкцією від скульптора Олексія Пергаменщика.

Монтаж хочуть розпочати у липні та завершити до Дня Незалежності України.

Фото: Метінвест