Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують - подробиці

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Валерія Гуржий
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Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі "Українського Радіо".

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – розповів Савчук.

Він сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня нинішнього року – Дня незалежності України.

Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі “Батьківщини-Матері” на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Світлана Мялик

Опубліковано: 30 липня 2023
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