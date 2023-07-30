Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують - подробиці

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі "Українського Радіо".

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – розповів Савчук.

Він сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня нинішнього року – Дня незалежності України.

Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі “Батьківщини-Матері” на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Світлана Мялик