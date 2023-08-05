Тризуб на "Батьківщині-матері" буде більший за радянський герб: роботи з його підняття вже почалися

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Валерія Гуржий
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Тризуб вже привезли до монумента "Батьківщини-матері" та незабаром мають почати його піднімати. Його розмір буде більший за радянський герб.

Як повідомили у Національному музеї історії України у Другій Світовій війні, всю частину, де був радянський герб, повністю закриють пластинами зі сталі. На ці пластини прикріплять тризуб. Він буде більший за розміром, ніж радянський герб.

Окрім того, на виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури. Навіть, якщо відтінок відразу повністю не збігатиметься, це не буде довготривалою проблемою. Адже властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції.

Також стало відомо з сюжету "ТСН", що в ніч на 5 серпня тризуб привезли під монумент "Батьківщини-матері". Незабаром його мають почати піднімати. Спочатку його перенесуть на другий поверх, щоб потім підняти майже 100 метрів до щита.

Герб важить 450 кг, а лебідки, які його підійматимуть, можуть витримати до 2 тонн.

Нагадаємо, що до Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб.

Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі “Батьківщини-Матері” на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: Метінвест

Опубліковано: 05 серпня 2023
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