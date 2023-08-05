Поліція відкрила провадження через пожежу у будинку XIX століття на Подолі, що має охоронний статус

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Валерія Гуржий
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Через пожежу у будинку Дегтярьова на вулиці Волоській, 5б поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисний підпал".

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Сам будинок деревяний, обкладний цеглою, відноситься до першої після пожежі 1811 року забудови Подолу. Рік спорудження - 1833-1835 рр. Розташований в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», має статус щойно виявленої памʼятки архітектури.

Нагадаємо, що пожежа у будівлі сталася 3 серпня. Це вже третя пожежа у будівлі. Будинок вже палав в 2018 та 2020 роках.

Фото: Ксенія Семенова

Опубліковано: 05 серпня 2023
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