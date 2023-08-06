Кияни просять виділити окремий вагон в метро під велосипеди

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Валерія Гуржий
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Кияни закликають міську владу виділити в метро окремий вагон під велоспеди.

Відповідна петиція з'явилася на сайті КМДА.

За словами автора, пiсля пiдвищення цiни на пальне, все бiльше людей почали користуватись велосипедами, самокатами, моноколесами та iншими видами транспорту.

"Місто розділене на 2 береги Днiпра, через вiдсутнiсть велодороги на мостах, дуже проблематично ïздити з одного берега на iнший. Також на правому березi дуже багато схилiв, через це iнодi було б комфортнiше використовувати метро"

Раніше ми писали, що на восьми столичних перехрестях встановили експериментальні світлофори, які спільно регулюватимуть рух пішоходів і велосипедистів.

Фото: КП "Київський метрополітен"

Опубліковано: 06 серпня 2023
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