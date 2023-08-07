На Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ

На момененті Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ - зірку на мечі.
Про це написав журналіст Олександр Войт.
В цей же час політолог Олександр Палій поцікавився думкою людей щодо того, що робити з радняським символом та запропонував стилізувати його під зірки з прапорів ЄС і НАТО.
Також люди у коментарях під дописом жартують та пропонують "з метою економії бюджетних коштів визнати меч трофейним".
Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі Батьківщини-Матері на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.
Фото: 24 канал, Ян Доброносов