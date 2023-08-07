На Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ

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Валерія Гуржий
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На момененті Батьківщині-матері помітили ще один радянський символ - зірку на мечі.

Про це написав журналіст Олександр Войт.

В цей же час політолог Олександр Палій поцікавився думкою людей щодо того, що робити з радняським символом та запропонував стилізувати його під зірки з прапорів ЄС і НАТО.

Також люди у коментарях під дописом жартують та пропонують "з метою економії бюджетних коштів визнати меч трофейним".

Раніше ми писали, що заміна радянського герба на монументі Батьківщини-Матері на тризуб коштуватиме 28 мільйонів гривень. Бюджетні гроші не залучатимуть, роботи профінансують благодійники.

Фото: 24 канал, Ян Доброносов

Опубліковано: 07 серпня 2023
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