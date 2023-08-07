Активісти вийшли на мітинг проти будівництва ЖК H2О на Осокорках та розвернули один бетоновоз.

Про це повідомила активістка Наталія Чернишова.

Вони викликали поліцію та написали заяву про порушення водного кодексу України, бо забудовник поставив паркан прям до кромки води озера Небреж, тим самим обрізав доступ до однієї сторони озера, що є грубим порушенням.

Через те, що стоїть паркан, люди не бачать, на скільки розширилась забудова, а будівництво триває в пришвидшеному темпі – вже з'явився третій будівельний кран.

Також активісти створили петицію із закликом зупинити проїзд будівельної техніки.

Раніше ми писали, що будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O. Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Нагадаємо, що Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

До цього, неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Фото: Наталія Чернишова