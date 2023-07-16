Замість частини озер та екопарку: КМДА дала дозвіл на будівництво ЖК H20 та дороги на Осокорках

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Валерія Гуржий
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Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Про це пише "Хмарочос".

Зазначається, що картку видали замовнику ТОВ «Контактбудсервіс» та виконавцю робіт ТОВ «Спецбуд-Моноліт». Також була видана контрольна картка на облаштування під’їзної дороги з переїздом через вулицю Колекторну. Документи діють до 4 травня 2024 року.

Раніше ми писали, що будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O. Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

До цього, неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Фото: h2o.best, Дмитро Перов

Опубліковано: 16 липня 2023
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