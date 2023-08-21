10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей

До Дня Незалежності підготували добірку українських брендів, які шиють вишиванки. Одні з них використовують автентичні візерунки, інші – експериментують і створюють сучасні моделі з вишивкою на тему війни.

Розповідаємо про локальні бренди, які створюють вишиванки на будь-який смак та гаманець, щоб популяризувати український стрій.

Varenyky Fashion

Бренд Varenyky Fashion розповідає, що орнаменти вишивки розроблялись після консультацій з етнологами, використовуючи знання про давні обереги.

“Так ми повертаємо вишивці її сакральний зміст — захист тіла та душі. Це головне, що вирізняє колекції Varenyky Fashion серед інших та є авторським доробком бренду”, – кажуть у команді.

Ціни: жіноча сорочка з льону “Рута” – 18500 грн, чоловіча сорочка “Володимир” – 12500 грн

Де придбати: сайт

Gaptuvalnya

Своєю метою івано-франківський бренд називає зробити звичним носіння традиційної вишитої сорочки за будь-якої нагоди, а не лише на свята.

У новій колекції Gaptuvalnya надихались традиційним вбранням регіону Опілля. Серед речей – сорочки та сукні з вишитими кептариками.

“Вишивка є реплікою з костюмів цього регіону , а поєднання в одному виробі двох елементів строю робить сукню чи блузку унікальною та дуже святковою”, – кажуть у Gaptuvalnya.

Ціни: сорочка з кептариком з дизайнерською вишивкою “Опілля” – 10 950 грн

Де придбати: сайт , Івано-Франківськ, пр. Фортечний, 1 Галерея Бастіон, Ужгород, вул. Лучкая, 3, Київ, ЦУМ, вул. Хрещатик, 38

Etnodim

Київський бренд Etnodim у липні представив нову колекцію вишитих сорочок на основі автентичного вбрання, створену у співпраці із Музеєм Івана Гончара.

Дизайнери, зокрема, надихались вишивкою XVIII–XX століття, що зберігається в музеї, досліджували орнаменти та вишивку на маленьких клаптиках тканини.

Так вони розробили сучасні моделі сорочок з елементами національного одягу: десять жіночих вишиванок, п’ять суконь, дев’ять чоловічих вишиванок та один жилет.

До нової колекції увійшли: сукня Malyn з характерними поліськими орнаментами (ромб та промені), сорочка Opishnya з полтавською гладдю, а також чоловіча сорочка Veremiy зі складним геометричним орнаментом, традиційним для Вінницької області, ромбом та восьмикутною зіркою.

Ціни: жіноча сорочка полтавщини Opishnya – 9 200 грн, жіноча сорочка регіону Опілля Berezhany – 8 600 грн

Де придбати: сайт , магазин вул. Верхній Вал, 58/28

Must Have

Український мас-маркет бренд Must Have також має колекцію вишитих сорочок. Вишита червоними нитками сорочка із орнаментом колосся чи лляна чорна вишиванка із білою вишивко з рослинним орнаментом. Бренд пропонує їх носити з денімом або із сатиновими спідницями.

Ціни: чорна вишита сорочка в рослинний орнамент зі 100% льону – 4999 грн

Де придбати: офлайн-магазинах або на сайті

Yuliya Magdych

Юлія Магдич – модельєр, яка поєднує українські традиції та сучасність в однойменному бренді прет-а-порте та демікутюр.

Почавши з етнічних українських мотивів і силуетів, дизайнерка незабаром перейшла до візерунків, які вже не відображали автентичні мотиви, але зберігали загальне уявлення про традиційну вишивку.

Ціни: вишита сорочка “Дерево життя” – 27200 грн,

Де придбати: сайт

Svarga

Львівський бренд "Сварга" досліджує традиційну вишивку різних регіонів України та відтворює їх на сорочках та сукнях.

У 2022 році "Сварга" зробила проєкт "Вишивана Україна", щоб популяризувати українську вишивку регіонів, які найбільше постраждали від російського нападу.

Команда бренду дослідила старовинні крої жіночих вишиванок, орнаменти восьми регіонів та створила сучасні блузки з автентичною вишивкою: Криму, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Київщини, Яворівщини, Полтавщини, Чернігівщини, а також Польщі- як знак вдячності за підтримку та допомогу.

Ще один проєкт бренду у співпраці з Львівським літературно-меморіальним музеєм Івана Франка ─ "Франкова вишиванка", завдяки якому "Сварга" відтворює вишиванки з його фондів.

Наприклад, орнамент з вишиванки невістки Івана Франка Ольги Білевич став основою парних вишиванок "Рідня".

Ціни: сорочка жіноча Гуцульська сила – 4810 грн, сорочки “Мамині зорі” та “Подільські квіти” – 4100 грн

Де придбати: сайт , магазин – м. Львів, вул. Театральна, 23

Вільні люди

Майстерня виготовляє сучасний одяг з використанням традиційної української вишивки.

Метою свого створення бренд називає відродження забутих традицій.

У “Вільні люди” шиють такі незвичні вишиванки, як-от зі словами з поезії Івана Франка чи з літаком “Мрія”, який знищили окупанти. Наразі бренд запустив продаж благодійної сорочки «Біля серця», весь прибуток з продажів спрямують у Фонд «Повернись живим» на проект «Прицільно» для закупівлі прицілів для гранатометів Mk19.

Ціни: сорочка синя з вишитими бажаннями «Біля серця» – 3800 грн

Де придбати: сайт

Foberini

Foberini – український бренд, який поєднує старовинні традиції та сучасний дизайн. Всі моделі виготовлені вручну та доповнені традиційними техніками ручної роботи — "пухликами", "збиранками", китицями та декоративними швами. Над кожним виробом працює ціла команда майстрів.

Бренд дотримується принципів slow fashion, використовує натуральні тканини та підхід при якому вироби можуть носитись роками.

Ціни: біла блуза “Клер” із зеленою вишивкою – 9 100 грн, чоловіча вишиванка “Зозуля” – 10300 грн

Де придбати: сайт , шоу-рум м. Київ, вул. Анни Ахматової 30, ЦУМ, вул. Хрещатик 38

Етномайстерня Ярини Чорної

«Етномайстерня» – це родинний бізнес, який заснували у 2012 році Ярина та Роман Чорні. Тут можна знайти репліки традиційних жіночих та чоловічих сорочок з буковинських колекцій та вироби з композиціями, створеними на основі традиційних сорочок Борщівського регіону.

Ціни: “Борщівка” – 9500 грн, чоловіча сорочка “Чорний виноград” – 4400 грн

Де придбати: сайт , м. Львів, “Мамина світлиця”, вул. Вірменська, 8

2Kolyory

Історія бренду почалася у 2015 році коли подружжя Ігор та Оксана Коваленко заснували власне виробництво.

Бренд створює сучасний одяг з вишивкою і вишиванки на кожен день і на особливі події. Серед виробів – жіночі та чоловічі вишиванки, а також дитячі й сімейні у одному стилі.